Salomón Rondón regresa al Pachuca con una bienvenida de lujo

El delantero venezolano vivirá una segunda etapa con los Tuzos 

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 11:28 pm
Foto: @tuzosoficial
¡Ya es un hecho! Salomón Rondón regresa a México con Club Pachuca, equipo con el que vivió una temporada de ensueño. Y es que tras una mala pasantía con Real Oviedo en LaLiga, el atacante venezolano buscará recuperar su mejor nivel de cara al 2026.

Pachuca y una bienvenida de altura para Salo

A través de sus redes sociales, los Tuzos presentaron un video para darle la bienvenida de vuelta a Salo. Bajo el título de "¡La historia continúa!", el elenco mexicano hizo oficial el regreso de un delantero que se ganó el cariño de la fanaticada a base de goles.

Cabe recordar que durante esa primera etapa en Pachuca, Salomón Rondón firmó 36 tantos para consolidarse como el referente en ataque del equipo.

 

Lunes 29 de Diciembre de 2025
