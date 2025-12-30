Salomón Rondón regresa al Pachuca con una bienvenida de lujo

Suscríbete a nuestros canales
¡Ya es un hecho! Salomón Rondón regresa a México con Club Pachuca, equipo con el que vivió una temporada de ensueño. Y es que tras una mala pasantía con Real Oviedo en LaLiga, el atacante venezolano buscará recuperar su mejor nivel de cara al 2026.
Pachuca y una bienvenida de altura para Salo
A través de sus redes sociales, los Tuzos presentaron un video para darle la bienvenida de vuelta a Salo. Bajo el título de "¡La historia continúa!", el elenco mexicano hizo oficial el regreso de un delantero que se ganó el cariño de la fanaticada a base de goles.
Cabe recordar que durante esa primera etapa en Pachuca, Salomón Rondón firmó 36 tantos para consolidarse como el referente en ataque del equipo.
