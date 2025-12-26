Neymar se une al polémico debate entre la Saudi Pro League y la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un comentario aislado de Cristiano Ronaldo se ha convertido en una postura compartida por varias de las figuras más influyentes del deporte. La narrativa de que las "ligas periféricas" son solo para el retiro está siendo desafiada por los propios protagonistas.

El respaldo de las estrellas

Neymar Jr., quien fue figura del Al-Hilal, ha reafirmado recientemente las palabras del astro portugués. En declaraciones que han dado la vuelta al mundo, el brasileño fue contundente:

"Estoy de acuerdo con lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre el nivel de la Liga de Arabia y la Ligue 1". "Por lo que veo, es mejor que el de la Ligue 1".

Por su parte, Cristiano Ronaldo inició la polémica durante los Globe Soccer Awards, asegurando que la Saudi Pro League es "más competitiva" que la francesa. Su argumento principal es que, mientras en Francia solo el PSG mantiene un nivel alto, en Arabia Saudita existe una competencia más cerrada entre varios equipos.

El análisis de los datos frente a la percepción

A pesar del entusiasmo y la influencia de estas estrellas, los indicadores internacionales ofrecen una perspectiva más matizada sobre la realidad de ambos campeonatos. Según el prestigioso Ranking Opta de 2025, existe todavía una distancia considerable: la liga de Arabia Saudita se ubica en el puesto 29 a nivel global, mientras que otras ligas en crecimiento como la MLS ya alcanzan la posición 12.

En términos de convocatoria y espectáculo visual, la Ligue 1 mantiene una ventaja clara en asistencia, superando los 18,000 espectadores por encuentro, frente a los poco más de 10,000 que promedia la Saudi Pro League. No obstante, en la capacidad goleadora (un factor clave para el entretenimiento) Arabia Saudita toma la delantera con un promedio de 2.95 goles por partido, superando ligeramente los 2.81 registrados en el fútbol francés.

Uno de los puntos más críticos para el crecimiento saudí sigue siendo la concentración del talento, que se agrupa principalmente en sus cuatro clubes más grandes, lo que contrasta con la estructura más sostenible y distribuida de las ligas europeas tradicionales.