MLB: Marcell Ozuna se muda de equipo en la Liga Nacional

En una de las noticias más destacadas de la jornada del 9 de febrero de 2026, el veterano slugger dominicano Marcell Ozuna ha acordado un contrato de un año con los Piratas de Pittsburgh, consolidando un refuerzo de poder para la ofensiva del club en la próxima temporada de las Grandes Ligas.

El acuerdo, valuado en 12 millones de dólares, representa una apuesta por parte de la dirigencia de Pittsburgh para inyectar experiencia y bateo de largo alcance en un lineup que registró cifras deficitarias la pasada campaña.

Marcell Ozuna, experiencia y poder para Pittsburgh

Ozuna, de 35 años y con una trayectoria de más de una década en el mejor béisbol del mundo, llega tras seis temporadas con los Bravos de Atlanta, donde acumuló una considerable producción ofensiva, incluyendo campañas de alto impacto en 2023 y 2024. Aunque su última temporada registró números más modestos, el bateador derecho sigue siendo considerado un candidato a aportar poder en el corazón de la alineación.

Piratas, equipo tradicional de la Nacional, ha trabajado activamente en el mercado de agentes libres para fortalecer su roster, buscando salir de la reconstrucción y competir con mayor firmeza dentro de la División Central. La incorporación de Ozuna no solo añade un bate conocido, sino que también introduce un perfil veterano que puede influir tanto en el rendimiento como en el desarrollo de jugadores jóvenes.

Con la temporada regular a la vuelta de la esquina, la llegada de Ozuna a Pittsburgh será uno de los atractivos del Spring Training, en un club que espera ver marcado progreso ofensivo en 2026.