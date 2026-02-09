Fernando Parilli Tota destaca en la sexta reunión y asecha el liderato de entrenadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La sexta reunión de 2026 en La Rinconada reafirmó el auge del hipismo nacional. Con once pruebas en el programa, incluyendo una Condicional Especial, la jornada destacó por la cifra récord alcanzada en el 5y6. Los cuadros ganadores con seis ejemplares aseguraron un Carnaval inolvidable, tras confirmarse un pago superior a los $1.700 por boleto.

Fernando Parilli Tota: Más destacado Par de triunfos

En una jornada de once competencias donde el actual líder de la estadística (Riccardo D’Angelo) se fue en blanco, el protagonismo recayó sobre Fernando Parilli Tota. El destacado entrenador dio una exhibición de efectividad al lograr un valioso doblete de victorias con solo siete ejemplares presentados. Sus triunfos llegaron por intermedio de Sugar Cane, que impuso su ritmo en la pista, y el rendidor Baco, consolidando así una tarde redonda para su establo.

(Sugar Cane)

(Baco)

¡Máxima paridad en el óvalo de Coche! Este inicio de año nos muestra una estadística de entrenadores sumamente apretada, donde nadie regala nada. Esta sana competencia es el resultado de un desempeño excepcional y una labor sin descanso en los establos. Cada presentado refleja el talento de su preparador, convirtiendo cada reunión en un duelo de estrategias donde solo los mejores logran cruzar la meta en ganancia.

Ya cumplida la sexta fecha de carreras del primer meeting así van las cosas:

1 Riccardo D’Angelo con 8 victorias.

2 Humberto Correia con 7 victorias.

3 Fernando Parilli Araujo y Fernando Parilli Tota con 6 victorias

4 Carlos Luis Uzcátegui con 5 victorias.

5 Gabriel Márquez con 4 victorias.