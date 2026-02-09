Así fue la histórica presentación de Cadillac F1 en el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

La marca Cadillac hizo oficial el diseño de su primer carro de Fórmula 1, la undécima escudería usó el mayor espectáculo más grande de Estados Unidos para mostrar sus verdaderos colores y alineación de pilotos para su debut en la temporada 2026. Este movimiento de publicidad muestra una clara intención de competir y no solo hacer bulto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cómo fue el lanzamiento

Cadillac F1 aprovechó el auge del Super Bowl LX para revelar al mundo el diseño. La marca de General Motors, lanzó un spot televisivo de alto impacto durante el último cuarto del encuentro entre Patriots y Seahawks.

El comercial llevaba por nombre "The Mission Begins" (La misión comienza), y mostró por primera vez los colores definitivos del equipo que dirigirá Mattia Binotto. Con una estética que rinde homenaje a la sofisticación de la marca, el monoplaza representa no solo un avance tecnológico, sino la consolidación de la presencia de Estados Unidos en la élite del deporte motor.

Asimismo, la marca realizó una revelación en Times Square de la ciudad de Nueva York, paralelo al anuncio televisivo, Cadillac instaló una réplica exacta del coche en el corazón de Nueva York, permitiendo a miles de fans ver de cerca la nueva identidad de la escudería.

Quiénes serán sus pilotos

Aunque la lineación de Cadillac ya se conocía desde hace meses, será una de las experimentadas de la grilla de 2026, conformada por el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos con más de 500 carreras entre los dos pilotos que ya saben que es ser subcampeón del mundo y ganadores de grandes premios.

El equipo iniciará su recorrido por la Fórmula 1 con motores suministrados por Ferrari, aunque con la mira puesta en convertirse en fabricante integral de motores para 2028.

Pese al lanzamiento de hoy, ya el carro tuvo sus primeras impresiones en la pistas la primera semana de febrero durante el shakedown o pruebas privadas en Barcelona que tuvieron 10 de los 11 equipos de la Fórmula 1. El monoplaza se presentó a Montmeló, totalmente de negro con solo el emblema de Cadillac.

Ahora el equipo se trasladará a Baréin para las pruebas oficiales de pretemporada que se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero.

Así luce el Cadillac F1