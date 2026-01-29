Fórmula 1: Aston Martin de Fernando Alonso muestra sus novedales en el Shakedown

Suscríbete a nuestros canales

El penúltimo día de los entrenamientos privados de la Fórmula 1 (Shakedown) tuvo como gran sorpresa la aparición de la última de las 10 escuderías que iba a participar en la sesión, ya que solo el equipo Williams fue el único que confirmó que no iba a estar en los ensayos debido a un retraso en el desarrollo de su carro.

Aston Martin salió a la pista de Montmeló-Barcelona este jueves donde se realizan los ensayos privados de la Fórmula 1, el equipo inglés llegó con su AMR26 totalmente camuflado de negro y sin publicidades, solo el logo del equipo. Esto con la intención de eviatar que se vean bien las fotos y grabaciones que se publiquen, y develen las siluetas aerodinámicas de la última pincelada de Andrian Newey.

Recordemos que el mejor diseñador de carros campeones se unió a Aston Martin en 2025 para terminar impulsar el proyecto de Lawrence Stroll (dueño) de darle un monoplaza ganador a su hijo Lance Stroll.

¿Quién tuvo el primer turno?

En la jornada de este jueves, Lance Stroll estuvo al mando del monoplaza, aunque tuvo un día agridulce, ya que el carro presentó alguna falla de potencia tras solo dar algunas vueltas en Barcelona. En los videos difundidos por las cámaras en los alrededores de la pista, se puede ver al carro quedarse detenido cerca de los pits.

“Es un placer volver al carro después de unas semanas de descanso. Todos hicieron un buen trabajo preparando el monoplaza hoy. Fue un día largo para todos los mecánicos y el equipo, esforzándose al máximo para tener el coche listo, así que dimos algunas vueltas al final del día y nos sentimos bien”, dijo a la Fórmula 1 el canadiense.

El viernes será el turno de Fernando Alonso, quien tiene mucha ilusión de lograr su tercer título mundial, debido al equipo que se estuvo contruyendo en los dos últimos años.

Novedades del AMR26

Aston Martin solo usará dos de los tres días del Shakedown en Barcelona para anotar los primeros datos del comportamiento aerodinámico en pista con las nuevas especificaciones de 2026, además de ver cómo funciona el el nuevo motor Honda, que hizo campeón a Max Verstappen desde 2021 a 2024.

Stroll agregó que el 2026: “Es un proyecto grande y muy complejo. Se han invertido muchas horas en esta máquina, así que fue un placer ponerme al volante y acostumbrarme al nuevo motor Honda y a estos nuevos carros. Es emocionante”.

El AMR26 trajo como principales cambios un alerón trasero agresivo de poca carga aerodinámica de dos planos, algo que hizo recordar a los monoplazas de principios de siglo cuando corrían en el antiguo Hockenheimring.

Otro detalle, es las dos aletas en forma de “cachos” sobre la barra antivuelco para redirigir mejor el aire hacia el alerón trasero. Además, la tapa del motor tendrá dos grandes ductos de salida de aire caliente a los lados de la pronunciada aleta de tiburón.