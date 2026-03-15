“El Desorden de Marko”: ¿Dónde ver en vivo el reality?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 15 de marzo llega “El Desorden de Marko”, el nuevo reality show del creador de contenido venezolano Marko Pérez, quien apuesta por un nuevo formato bajo sus propias reglas.

Aunque es un proyecto nuevo para él, ha asumido la responsabilidad de hacerlo crecer para llevar entretenimiento a casa y exponer los nuevos talentos de las redes sociales.

Dónde ver y horarios

Para quienes quieran disfrutar de “El Desorden de Marko” se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube del influencer, donde veremos por primera vez a los 16 participantes que se disputarán el apoyo del público. Desde ya está disponible el streaming con el conteo activo.

En cuanto, a los horarios será a partir de las 9:00 pm hora venezolana, pero para el resto de Latinoamérica y Estados Unidos:

República Dominicana, Puerto Rico y Miami - 9:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá - 8:00 pm

Chile y Argentina - 10:00 pm

¿Qué es “El Desorden de Marko”?

El proyecto reunirá a 16 participantes, entre celebridades, creadores de contenido y personas anónimas, que convivirán durante una semana mientras enfrentan retos creativos y pruebas frente a la audiencia.

El público tendrá un papel clave en el desarrollo del programa, ya que podrá interactuar en tiempo real y ayudar a decidir quiénes avanzan en la competencia. Al final, cuatro participantes serán elegidos para protagonizar una nueva serie producida por el propio Marko.