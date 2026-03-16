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Sthefany Gutiérrez le habría pedido el divorcio al presidente del Deportivo Táchira

La pareja se casó en julio de 2024 en la isla de Margarita 

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Kleimar Reina
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 09:28 pm
Sthefany Gutiérrez le habría pedido el divorcio al presidente del Deportivo Táchira
Jorge Silva y Sthefany Gutiérrez / Cortesía
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La Miss Venezuela 2017 Sthefany Gutiérrez y su esposo Jorge Silva estarían en proceso de divorcio tras casi dos años de matrimonio.

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Según el programa nocturno "Estrenos" de Canal-i, fue la exreina de belleza quien introdujo la demanda. Hasta el momento se desconoce la causa que llevó a la ruptura amorosa.

Además, se pudo verificar que en su cuenta oficial de Instagram ya no posee publicaciones compartidas ni ningún registro fotográfico con quien sería su expareja.

Un matrimonio fugaz

En julio de 2024, Sthefany Gutiérrez se casó con el presidente del Deportivo Táchira Jorge Silva, luego de una gran propuesta de matrimonio en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, con la presencia de cientos de personas.

Aunque la ceremonia fue privada, se difundieron imágenes de la unión donde se les vio compartir el momento más feliz de su vida; poco tiempo después publicó las fotografías de la boda celebrada en la isla de Margarita.

Cinco meses después de la ceremonia eclesiástica, la Miss Venezuela 2017 dio a luz a su primer hijo con el empresario.

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