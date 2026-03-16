Huntrix brilla en los Premios Oscar 2026 cantando "Golden"

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Vestidas de blanco, un escenario en dorado y con múltiples bailarines, se presentó el grupo Huntrix en la ceremonia de los Oscar 2026. Desde el imponente Teatro Dolby de Los Ángeles, las artistas mostraron su talento y fuerza.

KPop se imponen en el Oscar

Una noche mágica para el grupo de KPop, ya que no solo realizaron la enérgica presentación, sino también ganaron el Oscar a Mejor Canción Original.

"Golden" es un fenómeno global que conquistó a todo el mundo en el año 2025, siendo parte de una serie lanzada en la plataforma de streaming Netflix.

Ejae cantante principal de la agrupación, se mostró muy sentimental al recibir el trofeo dorado, agradeciendo a su familia por el apoyo y a su país Corea del Sur por estar para impulsar su carrera musical.