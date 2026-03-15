Clásico Mundial: Estados Unidos presenta un lineup de otro planeta para detener a Dominicana

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Se paraliza el mundo del beisbol para disfrutar de un duelo de élite. Este domingo 15 de marzo, se juega en el loanDepot Park de Miami la primera semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026, en la que Estados Unidos, anfitrión del campeonato, se medirá a su similar de la República Dominicana, la selección más dominante hasta ahora.

Los quisqueyanos se han visto realmente imparables. Lograron culminar invictos en el Grupo D, luego de superar a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua, y luego vapulearon a Corea en los cuartos de final, al propinarles un nocaut por pizarra de 10-0, por lo que sin duda meten miedo.

Pero Estados Unidos no se achica. Los norteamericanos también poseen un lineup de otro planeta, y saldrán al diamante a competir de tú a tú y a demostrar que tienen motivos para ilusionarse con ser campeones. Es por eso que, para este desafío, el manager Mark DeRosa ha confeccionado una alineación con varios cambios, y que parece destinada para grandes cosas.

Lineup de Estados Unidos vs República Dominicana

Como es costumbre, el equipo de Estados Unidos presenta para este compromiso un lineup realmente temible, comandado por tres nombres fantásticos, como lo son Bobby Witt Jr., Bryce Harper y Aaron Judge. La gran novedad está en la receptoría, ya que el manager DeRosa ha decidido apostar por Will Smith, en lugar del apagado Cal Raleigh, quien no ha tenido un buen torneo.

Además, como era sabido, los estadounidenses tendrán en la lomita al estelar Paul Skenes, joven lanzador de los Piratas de Pittsburgh, quien se ha alzado como el lanzador más dominante de las Grandes Ligas en las últimas dos campañas. Ciertamente, no se guardan nada de cara a este importante duelo.