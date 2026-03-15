Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundal: Este será el abridor de Venezuela en la semifinal ante Italia

Los criollos ya definieron a su lanzador para el duelo ante el equipo italiano

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Josué Porras Estebanot
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 02:14 pm
Clásico Mundal: Este será el abridor de Venezuela en la semifinal ante Italia
Keider Montero / Foto: Cortesía
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Venezuela quiere seguir con su histórico rumbo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Luego de derrotar a Japón en los cuartos de final este sábado 14 de marzo, el conjunto dirigido por Omar López se prepara para jugar la semifinal ante la selección de Italia, en un duelo que se disputará este lunes 16 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

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Por supuesto, la novena criolla llega con la moral por las nubes, luego de obtener uno de los triunfos más importantes en toda la historia del beisbol venezolano. Sin embargo, como es normal en un torneo tan corto y lleno de restricciones, una vez cayó el out 27 ante Japón empezaron a rondar varias interrogantes para la semifinal.

La más importante, sin duda, fue la de quién abrirá el juego ante Italia. Sin perder tiempo, en rueda de prensa, el manager Omar López anunció de una vez a su lanzador elegido para guiar a Venezuela rumbo a la primera final de su historia: el derecho Keider Montero.

Keider Montero va contra Italia

En definitiva, el dirigente venezolano, Omar López, anunció que el derecho Keider Montero será el responsable de subir a la lomita por Venezuela en el rol de abridor para el compromiso correspondiente a las semifinales, en donde Venezuela chocará ante Italia.

El serpentinero de Detroit viene de tener una buena actuación ante Nicaragua, en donde lanzó por espacio de 3.0 entradas, en las que no permitió carreras y solo recibió tres inatrapables. Números que invitan al optimismo de cara al que será el juego más importante en la historia del beisbol venezolano.

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