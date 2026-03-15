Clásico Mundial: Paul Skenes y el dato que humilla a República Dominicana

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Paul Skenes es el elegido para abrir por Estados Unidos en semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El lanzador que ganó el último Cy Young de Liga Nacional con Piratas de Pittsburgh; registra una aplastante estadística contra la ofensiva actual de República Dominicana.

Skenes se ha transformado en el muro infranqueable para la artillería caribeña. En general, entre los 9 bateadores le han bateado 3 hits en 33 turnos, siendo Julio Rodríguez el único que le ha bateado fuerte con 3 hits en 6 turnos. El promedio general de RD contra Paul es de 0.91.

Peloteros del calibre de: Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Ketel Marte, Junior Caminero y Geraldo Perdomo no le han dado un hit al lanzador americano. Un precedente importante para destacar cada duelo en semifinales del Clásico Mundial de Beisbol de cara a un lugar en la Final.

Paul Skenes vs Lineup de República Dominicana:

Fernando Tatis Jr: 0-0

Ketel Marte: 5-0

Juan Soto: 3-0

Vladimir Guerrero Jr: 2-0

Manny Machado: 0-0

Junior Caminero: 9-0

Julio Rodríguez: 6-3

Austin Wells: 1-0

Geraldo Perdomo: 7-0

¿Paul Skenes y la clave para cancelar la ofensiva de República Dominicana?

Paul Skenes tiene una tarea titánica durante la semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El lanzador deberá evitar que la ofensiva de República Dominicana generé daño. Algo complicado contra un equipo que tiene: .312 PRO, 1.090 OPS, 51 CA, 49 H, 14 HR y 50 CI.

Tres claves de Paul Skenes para cancelar a RD:

Establecer un dominio temprano en la cuenta, controlando la zona de strike como prioridad. Colocar a los bateadores en 0-2 los llevará al ponche. Evitar errores de ubicación en los pitcheos. Venezuela sufrió cuatro cuadrangulares por pitcheos en zonas de alto poder de la ofensiva de República Dominicana. Mezclar su arsenal de pitcheos, recta, slider y curva a altas velocidades para generar contactos débiles ante bateadores que a penas le hicieron daño en MLB.

¿Podrá Paul Skenes superar la ofensiva de República Dominicana?

En líneas generales debería poder mantener a raya a la ofensiva de República Dominicana. Sin embargo, no va a controlar a todos los bateadores de nivel élite que tienen los caribeños. Podrá controlar a unos cuantos, pero el resto seguramente le hará un daño contundente.