El Cy Young que vale millones: Paul Skenes se lleva el bono de compensación más alto de MLB

El lanzador Paul Skenes, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, recibirá un bono acumulado que marcará un récord en la historia de Major League Baseball (MLB) para jugadores pre-arbitraje.

Skenes tenía un salario base de $875.000 en 2025, luego de haber ganado $564.946 el año pasado. Es importante señalar que, debido a su tiempo de servicio, el lanzador no podrá optar al proceso formal de arbitraje salarial hasta después de la temporada 2026.

Cifra Récord para el As de Pittsburgh

De acuerdo con reportes de Associated Press (AP), el lanzador de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, recibirá un récord de $3.436.343 del fondo de bonificación pre-arbitraje de este año.

Este ingreso adicional elevará el total acumulado de Skenes durante sus primeros dos años de carrera a $5.588.400, bajo la iniciativa del convenio colectivo (CBA) que busca destinar más dinero a los mejores jugadores jóvenes de la liga.

El récord anterior lo ostentaba el campocorto de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., con $3.077.595 para la temporada 2024. Este fondo anual de $50 millones fue establecido por la MLB y el sindicato de jugadores en su Acuerdo Laboral de marzo de 2022.

Los 5 Mejores Beneficiarios en 2025

Un total de 101 jugadores recibieron pagos de este fondo. Los siguientes jugadores obtuvieron los bonos más altos, impulsados por sus actuaciones y premios individuales:

Paul Skenes (P) Pirates $3.436.343 Cristopher Sánchez (P) Phillies $2.678.437 Hunter Brown (P) Astros $2.206.538 Bryan Woo (P) Seattle $1.540.676 Corbin Carroll (OF) Dbacks $1.341.674

Otros Beneficiarios de Más de $1 Millón

También superaron el umbral del millón de dólares en bonos los siguientes jugadores:

Nick Kurtz (1B, Athletics): $1.297.017

Pete Crow-Armstrong (OF, Cubs): $1.206.207

Drake Baldwin (C, Braves): $1.175.583

Brice Turang (2B, Brewers): $1.155.884

Junior Caminero (3B, Rays): $1.068.739

Impacto por Equipo

Los Milwaukee Brewers se convirtieron en el primer equipo en tener hasta 10 jugadores distintos recibiendo bonificaciones en un solo año. Detroit y Miami empataron en el segundo puesto con seis jugadores cada uno.

En cuanto a la cantidad total de dinero acumulado por equipo, los Brewers lideraron la lista con $4.742.392, seguidos de Pittsburgh con $4.362.309 y los Athletics con $3.103.411.

Sobre el Fondo: Las reglas estipulan que un jugador solo puede recibir la bonificación por el logro más alto alcanzado en el año (ej. el Cy Young tiene mayor valor que el All-Star). El dinero restante se asigna mediante una fórmula basada en el WAR (Victorias Sobre Jugador de Reemplazo), beneficiando en total a 101 talentos de la liga sin acceso al arbitraje salarial.