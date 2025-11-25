MLB: “Me encanta esta ciudad”: Semien listo para llamar hogar a Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base Marcus Semien fue presentado este martes como nuevo jugador de los New York Mets, luego de reunirse con la directiva del equipo a través de una videollamada. El jugador manifestó sus altas expectativas de cara a la venidera campaña.

"Emocionado" por el nuevo reto

Tras agradecer a los Mets por la bienvenida brindada a él y a su familia, Semien admitió que el intercambio —que envió al jardinero Brandon Nimmo a los Texas Rangers— lo tomó por sorpresa. No obstante, aseguró estar entusiasmado por unirse a una plantilla tan talentosa.

"Sé que en este negocio todo puede pasar", declaró Semien. "Estoy emocionado de unirme a un equipo que cuenta con grandes veteranos, futuros miembros del Salón de la Fama y jóvenes sólidos con muchas ganas de ganar".

Asimismo, señaló que le impresionó la serie de septiembre entre los Mets y los Rangers, la cual no pudo disputar debido a una fractura en el tercer metatarsiano del pie izquierdo sufrida en agosto ante los Kansas City Royals.

“Tuve la oportunidad de relajarme y ver la serie (…). Estaba lesionado, así que me quedé sentado, observando y me gustó la pasión con la que jugaban los Mets”, expresó. “He estado pensando en esa serie e imaginándome jugando en este equipo, y me emociona mucho”.

Conoce el camino a la Serie Mundial

Semien, tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, no solo sabe lo que se necesita para conquistar una Serie Mundial —hazaña que logró en 2023—, sino que también conoce el significado de liderar con el ejemplo: ha disputado al menos 159 juegos por temporada en ocho ocasiones durante su carrera.

“Mi estilo como líder definitivamente ha evolucionado. Creo que algo que se ha mantenido constante para mí es predicar con el ejemplo en mi trabajo y con el respeto que siento por cada miembro de la organización”, afirmó.

Hasta ahora, el infielder ha pasado toda su carrera de 13 años en la Liga Americana, vistiendo las camisetas de los White Sox, Oakland, Toronto y Texas. Ahora tendrá un periodo de adaptación para jugar como local en Queens.

De hecho, Semien confesó que la "Gran Manzana" solía ser su destino favorito como visitante. Ahora podrá llamarla su hogar mientras busca ayudar a los Mets a ganar su primer título desde 1986. “Cuando me preguntan cuál es mi ciudad favorita para jugar de visitante, digo Nueva York. Me encanta estar en la ciudad”, concluyó Semien.