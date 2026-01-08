MLB: Yankees aceleran esfuerzos por Bo Bichette

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han sacudido el mercado de las Grandes Ligas al intensificar su interés en el campocorto estrella Bo Bichette. Según informes recientes de Jon Heyman, la gerencia neoyorquina está evaluando seriamente al infielder ante el estancamiento de las negociaciones para traer de vuelta a Cody Bellinger.

Este movimiento de Brian Cashman sugiere que los "Bombarderos del Bronx" no están dispuestos a esperar indefinidamente por Bellinger, quien sigue siendo el objetivo principal pero cuya brecha económica y de años en el contrato parece difícil de cerrar en este momento de la temporada muerta 2026.

El dilema de Cody Bellinger

Las conversaciones entre los Yankees y el agente de Bellinger, Scott Boras, han entrado en una fase crítica. Aunque ambas partes han intercambiado múltiples propuestas, la diferencia entre las expectativas del jugador y la oferta del equipo sigue siendo considerable. Bellinger, quien viene de una sólida campaña en el Bronx tras su paso por los Cachorros, busca un contrato a largo plazo que los Yankees aún no han aceptado.

Esta falta de progreso ha abierto la puerta para que equipos como los Dodgers de Los Ángeles y los propios Cachorros de Chicago vuelvan a tocar a la puerta del versátil jardinero, complicando aún más el panorama para Nueva York.

El nuevo "Plan A" en el Bronx

Ante la incertidumbre con el outfield, los Yankees han puesto sus ojos en Bo Bichette, una de las piezas más codiciadas de este invierno. Bichette, de 27 años, no solo aportaría un bate de élite con un promedio de .311 en la temporada 2025, sino que también ofrece una flexibilidad defensiva que interesa mucho en Nueva York.