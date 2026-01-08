¿Es Los Angeles el próximo destino de Luis Arráez en MLB?

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez ha demostrado que puede batear en cualquier equipo o ciudad que forme parte de la fiesta de las Grandes Ligas. Tres títulos de bateos consecutivos en tres franquicias diferentes es una muestra perfecta de que el pelotero venezolano se puede adaptar perfectamente donde vaya.

"La Regadera" continúa sin contrato al comenzar enero de 2026, y su situación lo ha vuelto a colocar en el centro de la conversación del mercado de Las Mayores. A pesar de no haber firmado aún, varias novenas han mostrado interés en sus servicios, conscientes del valor que aporta su perfil ofensivo. Entre ellos, destaca una organización de California que busca iniciar conversaciones de manera inmediata.

Su próximo destino puede estar en la Liga Americana, ya que Los Ángeles Angels son el equipo más reciente en manifestar interés concreto por el bateador venezolano. La franquicia viene de liderar la MLB en ponches durante la temporada 2025, por lo que necesita con urgencia mejorar su contacto ofensivo. En ese contexto, Arráez encaja como un bateador zurdo ideal para ocupar un rol titular diario y estabilizar la alineación.

Los Angeles apunta como destino de Luis Arráez

Con apenas 28 años, Luis Arráez sigue ofreciendo el contacto más consistente del béisbol moderno. En 2025 lideró todas las Grandes Ligas con 181 imparables, aunque registró el OPS más bajo de su destacada carrera, un dato que ha generado debate en plena era analítica. Su perfil divide opiniones, pero su capacidad para poner la bola en juego continúa siendo un recurso altamente valorado.

Además de coleccionar tres coronas de bateo en MLB, el de San Felipe cuenta con promedio al bate vitalicio de .317, 1,028 hits, 36 jonrones, 308 remolcadas, 436 anotadas, .363 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .776 en 840 encuentros.