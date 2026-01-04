Francisco Álvarez: ¿Por qué 2026 puede ser su año de despegue?

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Francisco Álvarez llega a la temporada 2026 con expectativas renovadas tras una segunda mitad de campaña 2025 que encendió las alarmas positivas tanto en la fanaticada de los New York Mets como en el béisbol mayor. El joven criollo terminó el año con un nivel ofensivo que lo situó entre los mejores bateadores por porcentaje de producción ajustada (wRC+) en las últimas nueve semanas, un avance que sugiere que su potencial está comenzando a materializarse plenamente.

Álvarez enfrentó dificultades a lo largo de la primera parte de 2025, incluyendo inconsistencias al hacer contacto con lanzamientos rápidos, lo que motivó un regreso temporal a Triple-A para ajustar su enfoque y técnicas de bateo. La respuesta fue categórica: al volver a las mayores, el receptor mostró mejoras sustanciales en su capacidad para atacar rectas y aprovechar mejor su poderoso swing.

Los sólidos ajustes de Francisco Álvarez

Los ajustes mecánicos que implementó —incluyendo una postura más erguida en la caja de bateo y un mayor control del tiempo de swing— se reflejaron en un aumento notable de su slugging y una reducción de su porcentaje de fallos ante lanzamientos de alta velocidad. Estas variaciones, unidas a una mentalidad resiliente frente al desafío, constituyen el motivo principal por el cual muchos analistas ven 2026 como un punto de inflexión en su carrera.

Además, la organización de los Mets lo ve como una pieza fundamental para suplir la producción perdida por la salida de figuras clave, como Pete Alonso o Brandon Nimmo, lo que colocará a Álvarez en un rol de liderazgo ofensivo y estratégico dentro de la alineación.

En síntesis, si Francisco Álvarez logra mantener la consistencia que mostró al final de 2025 y continúa afinando su enfoque ante lanzamientos exigentes, 2026 podría ser verdaderamente su año de despegue en las Grandes Ligas, consolidando al receptor venezolano como uno de los talentos jóvenes más prometedores del béisbol contemporáneo.