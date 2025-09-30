Francisco Álvarez pasará por el quirófano y esta es su fecha estimada para regresar

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York finalizaron la temporada 2025 con una dolorosa derrota ante los Marlins de Miami, algo que no les permitió avanzar a los playoffs. Ante eso, la organización ya comenzó a planificarse para lo que vendrá el año próximo, y entre las primeras cosas está recuperar al 100% a varios de sus peloteros.

Si bien Francisco Álvarez no se encuentra del todo lesionado, un inconveniente en su pulgar lo forzó a jugar con algunas incomodidades en las últimas semanas de acción. De hecho, prefirió retrasar su cirugía con la intención de ayudar al equipo a tratar de clasificar a la postemporada.

Con miras al Spring Training 2026

Según informó el periodista Anthony DiComo de MLB.com, el receptor venezolano será operado en los próximos días para arreglar el esguince de ligamento cruzado anterior en su pulgar derecho. Recordemos que ese mismo problema lo envió a la lista de lesionados a mediados de agosto, y no fue sino hasta el 5 de septiembre cuando lo activaron nuevamente.

Además, en su primer partido de rehabilitación tras la lesión, Francisco Álvarez recibió un golpe en la mano y se rompió el meñique izquierdo. Con solo ocho dedos sanos, el criollo regresó a las Grandes Ligas y no sólo actuó detrás del plato, sino que también fue productivo con el madero.

La operación del guatireño podría retrasar un poco sus trabajos en la temporada baja, pero la organización confía en que eso no afectará su disponibilidad para el inicio del Spring Training 2026.

