Francisco Álvarez preocupa a los Mets tras recibir pelotazo de 100 mph

Francisco Álvarez ha tenido una temporada 2025 golpeada por las lesiones y durante la jornada de este martes, volvió a generar preocupación en el staff de los Mets de Nueva York, tras recibir un pelotazo a 100 millas por hora.

El receptor venezolano tenía apenas 11 días desde que fue activado de su visita más reciente a la lista de incapacitados y nuevamente la suerte no estuvo de su lado.

Bradley Rodríguez golpea a Francisco Álvarez:

En esta fecha, los "Metropolitanos superaron con comodidad 3-8 a los Padres de San Diego y en la parte baja del octavo, en un duelo de venezolanos, el joven lanzador Bradley Rodríguez se equivocó al querer retar a Francisco.

En cuenta pareja de 1-1, el "Little Kid" lanzó una recta de 100 millas por hora que impactó en el brazo izquierdo de Álvarez, causándole un fuerte dolor que inmediatamente se reflejo en el rostro del jugador de los Mets y en la preocupación de sus compañeros.

Francisco Álvarez abandonó el encuentro:

Inmediatamente, el manager Carlos Mendoza salió a chequear al careta junto a su cuerpo médico y decidieron que lo mejor era que saliera del encuentro.

No obstante, a Francisco solamente se le aplicó una compresa con hielo, para aliviar el dolor y posteriormente salió a celebrar en el medio del terreno la victoria junto a sus compañeros, habría que esperar el dictamen definitivo, para ver si el criollo debe pasar nuevamente por la lista de lesionados en este final de temporada.