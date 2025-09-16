José Suárez lanza juegazo ante Washington en su vuelta a la MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo venezolano de los Bravos de Atlanta, José Suárez, consiguió este martes su segunda victoria de la campaña 2025, en el primero de la doble cartelera ante los Nacionales de Washington. Compromiso que se llevó a cabo en la casa del conjunto capitalino, ante 15.584 aficionados.

El criollo había pasado gran parte de la temporada en ligas menores. Fue puesto en asignación por los mismos Bravos de Atlanta a finales de abril. Regresó a Grandes Ligas este 16 de septiembre. Esta es su primera campaña con el conjunto de Georgia, tras pasar seis temporadas con Los Ángeles Angels.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió cinco imparables, dos carreras limpias, otorgó dos boletos y ponchó a nueve. Durante su actuación, Suárez realizó 99 pitcheos, 65 de ellos en la zona de strike y 34 malos.

José Suárez utilizó su sinker en 31 ocasiones, 28 veces el cambio de velocidad, 21 slider, 16 rectas y tres curvas; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 79 y las 96 millas por hora.

Los números de José Suárez

En apenas cuatro compromisos, José Suárez tiene registro de dos victorias sin derrota con 2.51 de efectividad, ha permitido ocho hits, cuatro carreras limpias, un cuadrangular, otorgado nueve boletos y ponchado a 14 rivales con un whip de 1.19.

En su anterior compromiso, ante los Filis de Filadelfia, el siniestro trabajó por espacio de un episodio, no permitió imparables, sin carreras, otorgó tres boletos y no ponchó rivales; se quedó con la victoria.