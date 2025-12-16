LVBP: Leones del Caracas necesita un verdadero milagro para lograr récord positivo

Suscríbete a nuestros canales

La situación es crítica dentro de Leones del Caracas. Este lunes 15 de diciembre, los melenudos sufrieron una durísima derrota en casa, ante Bravos de Margarita, por pizarra de 3-2, en un duelo en donde los lanzadores estuvieron a la altura, pero sin conseguir el respaldo ofensivo necesario para obtener la victoria.

De esta manera, el récord del conjunto caraquista cayó a 21 triunfos y 27 derrotas, lo que los deja en una situación realmente comprometida. A falta de ocho duelos, los capitalinos se encuentran tres juegos por debajo del cuarto lugar, última casilla que da acceso directo al round robin. Además, están a par de juegos del comodín, en donde igualan en este momento Navegantes y Tiburones.

Además, para que la situación mejore, las cosas deben dar un giro muy drástico. La presencia del "play-in" le abre una puerta a la divisa que hace muchos años no hubiera existido, sin embargo, para intentar conseguir la clasificación directa necesitan de un verdadero milagro.

Leones busca un milagro

Cuando restan solamente ocho compromisos para que culmine la ronda regular de la temporada 2025/26, los Leones del Caracas solo tienen una posibilidad de poder terminar con récord positivo: ganar los ocho juegos que les quedan en el calendario.

Actualmente, los melenudos tienen foja de 21-27. Si ganan sus ocho desafíos pendientes, cerrarían la ronda regular con marca de 29 victorias y 27 reveses. Evidentemente, esta es la única manera que tienen de jugar por encima de .500, ya que incluso con siete victorias y una derrota les alcanzaría solo para récord de 28-28.

Ante esta situación tan difícil, parece evidente que los focos en Leones estarán puestos en el objetivo de meterse en el comodín, instancia a la que probablemente puedan ingresar incluso con foja negativa, y que luce sin duda como una misión mucho más realista para la actualidad del equipo.