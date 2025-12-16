Angelinos contemplan a Mike Trout en el jardín central para 2026

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el futuro del outfield de los Angelinos, el gerente general Perry Minasian ha abierto la puerta a un posible regreso de la superestrella Mike Trout a la posición de jardinero central para la temporada 2026. A pesar de haberlo movido al jardín derecho la temporada pasada en un intento por preservar su salud, el equipo no descarta que el 11 veces All-Star patrulle el corazón del campo una vez más.

"No descarto nada," declaró Minasian, indicando la flexibilidad del plan. "Veremos cómo luce el equipo cuando lleguemos a los campamentos... Podría estar jugando en el centro. Un día podría estar en el izquierdo. Un día podría ser designado. No lo sé."

Un año marcado por las lesiones

La consideración surge tras una campaña 2025 agridulce para Trout. Si bien disputó 130 juegos, su mayor cantidad desde 2019, solo 22 de ellos fueron a la defensiva antes de sufrir una contusión ósea en su rodilla izquierda a finales de abril. Esta lesión lo relegó al rol de bateador designado por 106 encuentros, marcando una limitación considerable para uno de los mejores jugadores defensivos de su generación.

Los Angelinos afrontan la temporada 2026 con un vacío en el jardín central. Aunque cuentan con opciones internas como Bryce Teodosio y Jo Adell, y el prometedor prospecto venezolano Nelson Rada no está aún listo para el Big Show, la vuelta de Trout, otorgaría al equipo una solución inmediata y de élite.

El efecto soler y la motivación de Trout

La salud de Trout no es la única variable en la ecuación. Permitirle jugar en los jardines beneficiaría directamente al cubano Jorge Soler. Soler, quien se perdió la parte final de 2025 por una lesión de espalda que él atribuyó a jugar demasiado a la defensiva, se sentiría más cómodo en su posición predilecta: el bateador designado. Minasian confirmó que ambos jugadores están sanos y motivados.

"Cuando Mike está sano, puede jugar en los jardines a un nivel alto," afirmó Minasian. "Se siente bien. Está motivado para jugar defensa. ¿Hasta qué punto lo hará? Veremos cómo luce el roster y también será decisión del manager Kurt Suzuki."

Ajustes ofensivos y prioridades del equipo

En el plano ofensivo, Trout (34 años) busca dejar atrás su peor campaña en la caja de bateo. Su línea de .232/.359/.439 con 26 cuadrangulares estuvo por debajo de sus estándares habituales. Un récord personal de ponches (32% de sus visitas al plato) fue una señal de alarma. Sin embargo, un ajuste de mecánica al final de la temporada le permitió conectar cinco vuelacercas en sus últimos siete juegos, devolviéndole la confianza.

A pesar de la esperanza que genera el scouting de Trout en el jardín central, la gerencia de los Angelinos mantiene otras prioridades. El mercado de agentes libres está siendo monitoreado de cerca, pero la búsqueda de un abridor, refuerzos para el bullpen y un jugador de esquina (tercera o segunda base) parecen ser necesidades más apremiantes.

Minasian concluyó que si bien adquirir un jardinero central de tiempo completo no es una "obligación," es un área que "absolutamente" están revisando. Por ahora, el regreso de Mike Trout al jardín central en 2026 se perfila como una valiosa, aunque quizás poco realista, opción para la versatilidad de los Angelinos.