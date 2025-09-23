MLB: Así fue el gesto de Mike Trout con el fanático que atrapó su jonrón 400

Suscríbete a nuestros canales

El futuro miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas, Mike Trout, disparó su cuadringentésimo (400) cuadrangular de su carrera el pasado sábado, durante el enfrentamiento ante los Rockies de colorado. Un momento inolvidable para el jugador.

Pero también quedará en la memoria de Alberto, el fanático que atrapó el batazo de 485 pies, quien tuvo un gesto memorable con el jardinero y este se lo retribuyó de igual manera.

Momento inolvidable

Tras finalizar el encuentro, Alberto, su esposa y sus dos hijos se reunieron con el jardinero e intercambiaron la pelota por tres bates firmados. También vivió una experiencia única: lanzó unas pelotas con el jugador.

Después de hablar en el dugout de los Angelinos, Alberto y Trout se dirigieron hacia la línea de tercera base para hacer algunos tiros. Alberto se llevó el guante que no necesitó para atrapar el cuadrangular, mientras que las tres veces JMV lo hizo a mano limpia.

“Cuando crezcan y se den cuenta, será un recuerdo increíble que el papá les contará a sus hijos, que lo vivirán”, dijo Mike Trout sobre jugar a la pelota con el aficionado. “Sé cómo me sentí cuando fui a un partido de béisbol con mi papá”.

Mike Trout, de 34 años, también posó para una foto con el aficionado y su familia. El gesto del cañonero se volvió viral en cuestión de minutos e incluso los fanáticos aseguraron que “se trataba de algo más que dinero”, puesto que Alberto rechazó recibir una compensación económica por el souvenir.

“Yo habría pedido lo mismo, ja, ja, ja”, dijo uno. “No necesito los bates, jugar a la pelota es mucho mejor”. Por su parte, otro aficionado señaló que: “Para ser honesto, una de las mejores peticiones a cambio de la pelota. Jugar a la pelota es más genial que cualquier cosa material”.

Trout sobre su jonrón 400

“Es una de las cosas que estaba en la lista al comenzar la temporada”, dijo Trout, a lo que agregó que: “Es una lástima que la familia no estuviera aquí, pero lo vieron por televisión”.

“Mis amigos y mi familia en Jersey pueden dejar de escribirme para que alcance los 400. Significa mucho para mí”.