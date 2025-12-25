Denver Nuggets entra en pánico con la baja de esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

El departamento de servicios médicos de los Denver Nuggets, en coordinación con informes confirmados por fuentes de la liga a ESPN, ha proporcionado una actualización tras las pruebas realizadas al alero Cam Johnson. El jugador ha sido diagnosticado con una contusión ósea en su rodilla derecha como consecuencia de un fuerte impacto sufrido durante el último encuentro del equipo en Dallas.

El incidente en Dallas y el diagnóstico inicial

La alarma saltó durante el cuarto periodo del enfrentamiento contra los Dallas Mavericks, cuando Johnson, tras una disputa por un rebote, sufrió una aparatosa caída que obligó a su retirada inmediata del parqué. La imagen del aterrizaje sobre su pierna derecha generó una gran preocupación tanto en el cuerpo técnico liderado por Michael Malone como en la afición de los Nuggets, ante el temor de una lesión de larga duración en los ligamentos.

Sin embargo, tras el regreso del equipo a Denver y la realización de una Resonancia Magnética (RM) de alta resolución, los resultados han traído un respiro de alivio a la organización. Las pruebas han confirmado que no existe daño estructural ni roturas en los meniscos o ligamentos cruzados. El diagnóstico final se ha limitado a una contusión ósea, lo que representa el "mejor escenario posible" dada la violencia de la caída inicial.

Tiempo de recuperación y plan de rehabilitación

Aunque se ha evitado una lesión quirúrgica, la naturaleza de las contusiones óseas requiere un manejo cuidadoso de las cargas para evitar complicaciones a largo plazo. Según fuentes cercanas al equipo, se espera que Cam Johnson se pierda varios partidos, permaneciendo de baja por un periodo que será evaluado "semana a semana" en función de su respuesta al tratamiento de fisioterapia.

El equipo médico de los Nuggets ha diseñado un plan de recuperación enfocado en:

Reducción del edema: Manejo de la inflamación inicial causada por el impacto. Mantenimiento de movilidad: Ejercicios de bajo impacto para asegurar que la articulación no pierda rango de movimiento. Retorno progresivo: Una fase de fortalecimiento antes de recibir el alta competitiva para volver a las pistas.

Impacto en la rotación de los Nuggets

La ausencia de Johnson supone un reto táctico para los Denver Nuggets en un momento crucial de la temporada. Cam, conocido por su letal tiro exterior y su versatilidad defensiva, se había consolidado como una pieza fundamental en el esquema del equipo, aportando espaciado en la pista para Nikola Jokić y solidez en el perímetro.