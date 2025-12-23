Guerra al "tanking": la NBA estudia reformas drásticas para el sistema del Draft

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha iniciado un proceso de revisión profunda para abordar uno de sus problemas estructurales más persistentes: el "tanking". Con el objetivo de evitar que los equipos pierdan partidos deliberadamente para mejorar sus probabilidades en el Draft, la liga está evaluando tres propuestas clave que podrían cambiar las reglas del juego en las oficinas de las franquicias.

Las tres propuestas sobre la mesa

La liga busca desincentivar las rachas de derrotas estratégicas mediante las siguientes medidas:

Bloqueo de posiciones en el Draft: Una de las ideas más radicales consiste en congelar las posiciones para la lotería del Draft a partir del 1 de marzo . Esto obligaría a los equipos a competir hasta el final de la temporada, ya que perder partidos en las últimas semanas no tendría impacto en sus probabilidades de obtener una mejor selección.

Restricción del "top 4" consecutivo: Para evitar que una misma franquicia acumule talento de élite a través del fracaso sostenido, se propone prohibir que un equipo elija entre los primeros cuatro puestos en años consecutivos .

Límites a las protecciones de selecciones: La NBA busca simplificar y endurecer las negociaciones de cambios, limitando las protecciones de los picks únicamente al top 4 o desde el puesto 14 en adelante. Esto reduciría la manipulación de activos en los mercados de traspasos.

El impacto en la competencia

Estas medidas pretenden proteger el producto televisivo y la experiencia del fanático, especialmente en el último tercio de la temporada regular, donde tradicionalmente los equipos del fondo de la tabla suelen "desmantelar" sus plantillas competitivas.

De aprobarse, estas reformas marcarían el cambio más significativo en el sistema de lotería desde la modificación de las probabilidades en 2019, buscando que el éxito en el Draft dependa más del azar y la gestión que de una estrategia de derrotas planificadas.