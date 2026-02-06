Testamento de Rubby Pérez revela una cifra que nadie se imaginaba

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 8 de abril se cumplirá un año de la trágica muerte del cantante dominicano Rubby Pérez, “La voz más alta del merengue”. El artista dejó una enorme fortuna, que ha sido revelado recientemente impactando a sus fanáticos.

Una cifra increíble

Se ha conocido que el intérprete de grandes éxitos como “Enamora de ella”, “Buscando tus besos” y “De color de rosa”, dejó activos de 313 millones de pesos dominicanos, que posiblemente serán repartidos en sus siete hijos biológicos, entre ellos Zulinka Pérez.

Medios dominicanos afirman que el artista fallecido en el colapso de la discoteca Jet Set en Santa Domingo, forjó un imperio muy grande con su talento dentro y fuera de RD. Destacan fundaciones, sociedades, participaciones corporativas y empresas.

Un imperio muy silencio que tenía Pérez, ya que aunque se le conoció como un gran trabajador y dedicado al máximo a su carrera musical, jamás se imaginó que tendría y dejaría tanto.

Artículos del país caribeño informan que la persona encargada de abrir y revelar el testamento quedó impactando de la cifra y las múltiples fuentes de ingresos que tenía, y que según estaban muy bien estructurados.

“En mis 30 años de práctica, no había visto algo igual. Cuando llegué al quinto punto, se hizo un silencio absoluto en la sala. Luego alguien preguntó: ‘¿Perdón, qué?’”, indicó el notario.

Ruddy pensando en el fututo

Aseguran que el artista dejó su patrimonio no solo a sus siete hijos, sino también a entidades jurídicas, en efectivo y múltiples propiedades.

En este sentido, señalaron que dejó un diseño para administrar, proteger y multiplicar el capital en el futuro.