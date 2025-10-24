Rubby Pérez recibe importante reconocimiento tras su muerte

Suscríbete a nuestros canales

La voz potente que, durante décadas, se elevó entre trompetas y tamboras vuelve a resonar fuerte. Rubby Pérez fue honrado póstumamente con el premio en la categoría de “Álbum Tropical del Año” por su obra “Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!”.

Más allá del reconocimiento, esta distinción es un abrazo a su legado musical y a la huella muy dominicana que dejó en el merengue, tras su dolorosa muerte en el Jet Set de República Dominicana.

Un homenaje al legado de Rubby Pérez

La noche del reconocimiento no fue solo para la estrella sino también para quienes le acompañaron. Su hija Zulinka Pérez, junto a Miguel Báez, quienes por más de 20 años han sido parte de la orquesta del maestro, se encargan ahora de custodiar ese legado.

“Sé que papi está en el cielo celebrando junto a nuestra madre este hermoso reconocimiento a su música, a su trabajo y al legado que dejó para nuestro merengue”, expresó Zulinka en un comunicado de prensa.

También habló el manager, Enrique Paulino, que lo representó durante más de 25 años en Estados Unidos, quien reconoció la responsabilidad de mantener vivo ese sello “aunque Rubby se nos fue de una manera trágica”.

“Nos sentimos honrados porque, aunque Rubby se nos fue de una manera trágica, que su música y su legado permanezca es ahora nuestro deber”, dijo Enrique que ahora tiene la responsabilidad de representar a Zulinka y a su esposo.

Un adiós inesperado

El 8 de abril de 2025, la tragedia tocó de cerca al artista con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que segó su vida en un instante.

En medio del dolor, su música con­ti­nuó elevándose y ahora recibe el lauro que quizá mereció en vida. Su familia, conmovida y orgullosa, toma la escena para recibir el honor en su nombre.