La grata sorpresa que se llevó Magallanes con Ricardo Sánchez esta temporada

Si bien Ricardo Sánchez siempre ha estado bien conceptuado en la franquicia de los Navegantes del Magallanes, sus dos experiencias previas no fueron tan fructíferas como está siendo su trabajo en el presente torneo, siendo una de las gratas sorpresas en el pitcheo de los Navegantes del Magallanes.

El abridor zurdo tenía dos campañas ausente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y una de las principales razones fueron las lesiones. Sin embargo, el oriundo de Puerto Cabello de encargó de volver por todo lo alto con la novena "Filibustera".

Ricardo Sánchez sumó otra destacada salida:

En su reciente presentación este lunes, 8 de diciembre, Sánchez dominó a placer a la ofensiva de los Caribes de Anzoátegui durante 5.1 episodios, en el encuentro efectuado en la ciudad de San Cristóbal.

En ese periodo, el brazo siniestro solamente aceptó cinco indiscutibles y una rayita, producto de un vuelacercas de Balbino Fuenmayor. Además, retiró por la vía del ponche a siete oponentes y regaló un solo pasaporte.

Aunque no pudo quedarse con el triunfo, este trabajo le permitió a Ricardo bajar su efectividad a 2.79, para mantenerse como líder de la Liga y es uno, de solamente dos abridores, con el porcentaje de carreras limpias inferior a 3.00.

Aunado a eso, es el único abridor que ya superó los 50.0 capítulos de labor (51.2), es segundo en whip (1.22) y tercero en ponches propinados con 47; afirmándose como un fuerte candidato a Pitcher del Año.

La comparación de números entre esta temporada y las dos anteriores de Ricardo Sánchez:

Sin duda alguna, esta campaña puede considerarse desde hoy, como la mejor en la carrera del zurdo de 28 años. Esto debido a que aunque le falta una apertura, para igualar las 11 que completó en la 2018-2019 y en la 2022-2023, ya Sánchez implantó su marca personal de innings lanzados (51.2), superando los 48.0 y 49.1 respectivamente, que acumuló en sus experiencias previas.

Lo mejor de todo es que a pesar de tener más tramos en su haber, recibió hasta siete rayitas menos (20) que en su mejor zafra en ese renglón (27) e igualmente le conectaron un hit (48) menos que en la 2018-2019 (49).

Lo más sorprendente y que habla muy bien de su trabajo con el comando de los pitcheos, es que en su primera temporada, Sánchez sumó 32 abanicados, en su segunda 29 y en esta tiene 47; 15 más de lo que había sido registro de ponches más alto.