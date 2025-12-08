LVBP

LVBP: Brainer Bonaci acaricia un récord histórico con los Leones del Caracas

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 05:28 pm
Foto: Cortesía
El joven pelotero Brainer Bonaci se ha convertido en uno de los protagonistas de la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con 23 carreras impulsadas, el infielder está a solo cinco empujadas de igualar el récord de más empujadas para un novato en la historia de los Leones del Caracas, marca que pertenece a Freddy Fermín con 28 en la campaña 2022-2023.

La cifra alcanzada por Bonaci no solo lo coloca en la élite de los debutantes caraquistas, sino que también lo iguala con William Bergolla, quien en la temporada 2005-2006 logró la misma cantidad de remolques.

Bonaci ha sido un engranaje fundamental en la ofensiva del Caracas. El joven de 23 años muestra un promedio de .352, con un OPS de 1.018 en 39 compromisos, además, ha conectado 45 hits, la séptima mayor cantidad para un novato del conjunto melenudo en una temporada.

 

Lunes 08 de Diciembre de 2025
Beisbol