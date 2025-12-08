Estos son los partidos y sedes confirmadas para la fase de grupos del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con 42 selecciones ya clasificadas y solo seis cupos pendientes de los repechajes, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha revelado los esperados cruces y ha asignado los estadios que albergarán cada encuentro.

Las sedes de Norteamérica se preparan para recibir duelos de alto calibre, que pondrán a prueba a las potencias y servirán como vitrina para los debutantes.

Cruces confirmados y las sedes

Ciudad Estadio Partidos confirmados Houston NRG Stadium, Texas USA Alemania vs Curazao, Cabo Verde vs Arabia Saudita, Portugal vs Uzbekistán Dallas AT&T Stadium, Texas USA Países Bajos vs Japón, Argentina vs Austria, Jordania vs Argentina, Túnez vs Países Bajos, Inglaterra vs Croacia Boston Gillette Stadium, Massachusetts USA Haití vs Escocia, Escocia vs Marruecos, Noruega vs Francia, Inglaterra vs Ghana Kansas City GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri USA Austria vs Jordania, Ecuador vs Curazao, Argelia vs Austria Los Ángeles SoFi Stadium, California USA Estados Unidos vs Paraguay, Irán vs Nueva Zelanda, Bélgica vs Estados Unidos Miami Hard Rock Stadium, Florida USA Arabia Saudita vs Uruguay, Escocia vs Brasil, Uruguay vs Cabo Verde, Colombia vs Portugal Monterrey Estadio BBVA, Nuevo León México Túnez vs Japón, Sudáfrica vs Corea del Sur Nueva York/Nueva Jersey MetLife Stadium, New Jersey USA Brasil vs Marruecos, Noruega vs Senegal, Panamá vs Inglaterra, Francia vs Senegal, Ecuador vs Alemania Filadelfia Lincoln Financial Field, Pennsylvania USA Costa de Marfil vs Ecuador, Croacia vs Ghana, Curazao vs Costa de Marfil, Brasil vs Haití San Francisco Levi's Stadium, California USA Qatar vs Suiza, Paraguay vs Australia, Austria vs Jordania, Jordania vs Argelia Seattle Lumen Field, Washington USA Bélgica vs Egipto, Estados Unidos vs Australia, Egipto vs Irán Toronto BMO Field, Ontario Canadá Alemania vs Costa de Marfil, Ghana vs Panamá, Panamá vs Croacia Atlanta Mercedes-Benz Stadium, Georgia USA España vs Cabo Verde, España vs Arabia Saudita, Marruecos vs Haití Vancouver BC Place, British Columbia, Canadá Nueva Zelanda vs Egipto, Nueva Zelanda vs Bélgica, Canadá vs Qatar, Suiza vs Canadá Guadalajara Estadio Akron, Jalisco México México vs Corea del Sur, Uruguay vs España Ciudad de México Estadio Azteca, México D.F. México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia

La organización ha distribuido los partidos buscando equilibrar la carga de trabajo entre las 16 sedes, asegurando que cada una reciba duelos atractivos, a la espera de que los clasificados del repechaje terminen de dibujar el mapa completo de la fase de grupos.