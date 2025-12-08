Estos son los partidos y sedes confirmadas para la fase de grupos del Mundial 2026

Con 42 selecciones ya clasificadas y solo seis cupos pendientes de los repechajes, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha revelado los esperados cruces y ha asignado los estadios que albergarán cada encuentro.
Las sedes de Norteamérica se preparan para recibir duelos de alto calibre, que pondrán a prueba a las potencias y servirán como vitrina para los debutantes.
Cruces confirmados y las sedes
|Ciudad
|Estadio
|Partidos confirmados
|Houston
|NRG Stadium, Texas USA
|Alemania vs Curazao, Cabo Verde vs Arabia Saudita, Portugal vs Uzbekistán
|Dallas
|AT&T Stadium, Texas USA
|Países Bajos vs Japón, Argentina vs Austria, Jordania vs Argentina, Túnez vs Países Bajos, Inglaterra vs Croacia
|Boston
|Gillette Stadium, Massachusetts USA
|Haití vs Escocia, Escocia vs Marruecos, Noruega vs Francia, Inglaterra vs Ghana
|Kansas City
|GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri USA
|Austria vs Jordania, Ecuador vs Curazao, Argelia vs Austria
|Los Ángeles
|SoFi Stadium, California USA
|Estados Unidos vs Paraguay, Irán vs Nueva Zelanda, Bélgica vs Estados Unidos
|Miami
|Hard Rock Stadium, Florida USA
|Arabia Saudita vs Uruguay, Escocia vs Brasil, Uruguay vs Cabo Verde, Colombia vs Portugal
|Monterrey
|Estadio BBVA, Nuevo León México
|Túnez vs Japón, Sudáfrica vs Corea del Sur
|Nueva York/Nueva Jersey
|MetLife Stadium, New Jersey USA
|Brasil vs Marruecos, Noruega vs Senegal, Panamá vs Inglaterra, Francia vs Senegal, Ecuador vs Alemania
|Filadelfia
|Lincoln Financial Field, Pennsylvania USA
|Costa de Marfil vs Ecuador, Croacia vs Ghana, Curazao vs Costa de Marfil, Brasil vs Haití
|San Francisco
|Levi's Stadium, California USA
|Qatar vs Suiza, Paraguay vs Australia, Austria vs Jordania, Jordania vs Argelia
|Seattle
|Lumen Field, Washington USA
|Bélgica vs Egipto, Estados Unidos vs Australia, Egipto vs Irán
|Toronto
|BMO Field, Ontario Canadá
|Alemania vs Costa de Marfil, Ghana vs Panamá, Panamá vs Croacia
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium, Georgia USA
|España vs Cabo Verde, España vs Arabia Saudita, Marruecos vs Haití
|Vancouver
|BC Place, British Columbia, Canadá
|Nueva Zelanda vs Egipto, Nueva Zelanda vs Bélgica, Canadá vs Qatar, Suiza vs Canadá
|Guadalajara
|Estadio Akron, Jalisco México
|México vs Corea del Sur, Uruguay vs España
|Ciudad de México
|Estadio Azteca, México D.F.
|México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia
La organización ha distribuido los partidos buscando equilibrar la carga de trabajo entre las 16 sedes, asegurando que cada una reciba duelos atractivos, a la espera de que los clasificados del repechaje terminen de dibujar el mapa completo de la fase de grupos.