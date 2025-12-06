Estos serán los mejores partidos de la Fase de grupos del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial 2026, que por primera vez se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), promete una fase de grupos cargada de intensidad y espectáculo desde el primer día. Estos serán algunos choques que no te puedes perder.

Brasil vs Marruecos

El Grupo B tendrá uno de los duelos más esperados: Brasil contra Marruecos. La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, llega con figuras como Vinícius Jr., Rodrygo y Militao, aunque con dudas sobre la presencia de Neymar. Enfrente estará Marruecos, semifinalista en Catar 2022 y campeón del Mundial Sub-20 en 2023, con jugadores como Achraf Hakimi y Youssef En-Nesyri. Este choque representa el enfrentamiento entre la tradición sudamericana y el nuevo poder africano, lo que lo convierte en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Alemania vs Ecuador

En el Grupo E se vivirá un duelo con historia: Alemania frente a Ecuador. La última vez que se enfrentaron en un Mundial fue en 2006, pero ahora las realidades son distintas. Alemania atraviesa un proceso de reconstrucción, mientras que Ecuador llega con una generación dorada encabezada por Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Este partido será clave para definir el liderazgo del grupo y para medir el poder sudamericano frente a la disciplina europea.

España vs Uruguay, choque de campeones

El Grupo H tendrá uno de los partidos más esperados: España contra Uruguay. La Roja, campeona de la Eurocopa 2024, llega con una plantilla joven y talentosa, mientras que Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, mezcla experiencia y juventud con figuras como Federico Valverde y Ronald Araújo. Este duelo no solo definirá el liderato del grupo, sino que también pondrá frente a frente a dos campeones del mundo con estilos muy distintos.

Francia vs Noruega, Mbappé contra Haaland

El Grupo I será escenario de un choque generacional: Francia contra Noruega. El duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland promete ser uno de los más mediáticos del torneo. Francia, siempre candidata, se enfrentará a una Noruega que llega con su estrella lista para brillar en su primer Mundial. Este partido es considerado por muchos como el más atractivo de la fase de grupos, ya que reúne a dos de los mejores delanteros del planeta.

Portugal vs Colombia, el último baile de Cristiano Ronaldo

En el Grupo K, Portugal y Colombia protagonizarán un duelo estelar. Para Cristiano Ronaldo, de 40 años, será probablemente su último Mundial, mientras que Colombia regresa a la cita mundialista con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez. El choque entre europeos y sudamericanos promete goles, intensidad y un ambiente cargado de historia.

Inglaterra vs Croacia

El Grupo L tendrá un clásico moderno: Inglaterra contra Croacia. Los ingleses, con una plantilla renovada y dirigida por Thomas Tuchel, buscarán consolidar su favoritismo. Croacia, semifinalista en 2018 y tercer lugar en 2022, sigue siendo un rival de élite. Este partido será decisivo para el grupo y recordará la rivalidad que ambos equipos han construido en los últimos años.