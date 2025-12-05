MLB: Peligra Isaac Paredes para el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Isaac Paredes fue una sorpresa de para Astros de Houston en 2025. El mexicano se mostró fuerte con su desempeño, pero una lesión en el tendón de la corva lo llevó a la lista de lesionados. Su recuperación no va por buen camino, peligrando su lugar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Dana Brown, gerente de Astros resaltó que la recuperación de Paredes apenas lleva un 65%. Esto lo baja de la temporada invernal en México con Naranjeros de Hermosillo; pero además, el mismo gerente resaltó que en el Spring Training (comienza 20-2-26) tendría un 80-90% de recuperación.

Este último dato mantiene en zozobra a la Selección de México, porque podrían no contar con Isaac para el Clásico Mundial de Beisbol. Un torneo internacional que se disputará del 5 al 17 de marzo de 2026. Esto dejaría a Paredes en condiciones mínimas para competir a un alto nivel, con posibles recaídas.

¿Quién reemplaza a Isaac Paredes si no va al Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Si Isaac Paredes no logra recuperarse, Ramón Urías aparece como el reemplazo natural en la antesala. El jugador de Orioles de Baltimore ganó el Guante de Oro, consolidándose como defensivo élite. Su consistencia con el bate (.270/.340/.450 en 2025) lo convierte en opción confiable para México.

El manager Benjamín Gil considera a Urías la principal alternativa para cubrir la tercera base en el Clásico Mundial. Su experiencia en Grandes Ligas y equilibrio entre defensa y ofensiva ofrecen garantías. Paredes no parece que pueda llegar o al menos no al 100%.

Números de Isaac Paredes en su carrera en Grandes Ligas

Isaac Paredes es uno de los bateadores más subestimados de las Grandes Ligas. Tiene 6 temporadas en la liga, a buen nivel y siendo protagonista en los 4 equipos donde ha jugado. 2025 fue lamentable, porque estaba llevando la ofensiva de Astros en un momento importante.

Números de Paredes en su carrera:

- 566 juegos, 1915 turnos, 250 anotadas, 453 hits, 87 dobles, 3 triples, 92 jonrones, 287 impulsadas, 246 boletos, 387 ponches, .237 promedio, .337 OBP, .429 SLG, .766 OPS