Isaac Paredes reanuda sus actividades de beisbol con esperanza de volver (+Detalles) 

El antesalista mexicano de los Astros de Houston, Isaac Paredes, reanudó sus actividades ligeras de beisbol esta semana en su intento de regresar de una lesión este año. Una opción que parece poco probable.

El conjunto sideral adquirió al infielder boricua Carlos Correa de los Mellizos de Minnesota en la fecha límite de canjes, quien ha estado como defensor titular de la antesala.

Isaac Paredes sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 19 de julio en Seattle mientras corría hacia la primera base con un sencillo.

¿Qué dicen los Astros?

El tercera base trotando por los jardines y recibiendo una ronda corta de rodados. Se sometió a pruebas de imagen de seguimiento el martes. “Se vio muy bien”, dijo el mánager Joe Espada. “Está muy contento… Corrió, va a entrar y batear ahora mismo. Hoy fue un día excelente para Paredes y para nosotros”.

Aunque aseguró que era demasiado pronto para decir si podría regresar esta temporada.

Sin embargo, el jugador tapatío se mostró optimista al decir “ojalá pueda volver esta temporada”, al tiempo que manifestó que “aún no está al cien por cien, pero se siente muy bien”.

“Me sentí muy bien, pero aún no estoy al 100%”, dijo Isaac Paredes a través de un intérprete. “Ahora mismo estamos yendo día a día. Voy a Florida esta semana para rehabilitación”.

Isaac Paredes, quien estaba bateando .259 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas esta temporada antes de la lesión, dijo que comenzó a batear en las jaulas de bateo el martes.

El tiempo apremia para esta posibilidad. Houston llegó a su partido del miércoles contra los Yankees con una ventaja de tres juegos en la División Oeste de la Liga Americana.