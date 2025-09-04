¡Listo para regresar! Francisco Álvarez conectó grand slam en Triple A (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Parece que el tiempo que estará fuera del roster de Mets de Nueva York se acorta para Francisco Álvarez, quien avanza en su recuperación tomando ritmo en la sucursal Triple A de los metropolitanos, aunque parece corroborrse que esa categoría le queda pequeña.

El receptor venezolano fue titular con Syracuse Mets este 3 de septiembre, consolidando la holgada victoria 10-2 sobre Buffalo Bisons, siendo clave con cuatro carreras impulsadas.

Francisco Álvarez espera regresar pronto a Mets de Nueva York

Todas ellas llegaron producto de una sola conexión, la cual se dio en la parte alta del cuarto inning. Allí, el juego todavía estaba parejo, con Mets ganando por tres rayitas (3-0).

Sin embargo, Francisco Álvarez tenía la posibilidad clara de estirar esa brecha, ya que se paró a tomar turno con tres hombres en base y par de out, aunque lucía complicado al tener cuenta de 0-2.

No obstante, el venezolano le hizo swing al siguiente pitcheo, que fue una recta a 93 millas, bateándola con una contundencia suficiente para que abandone el terreno de juego, a una distancia de 405 pies por el jardín central.

Gran temporada en Triple A par el venezolano

De esta manera Francisco Álvarez enlazó un grand slam que significó su cuadrangular número 12 en la actual temporada de Triple A, donde ya ha tenido bastante participación, en la mayoría de los casos como producto de la rehabilitación en sus constantes lesiones.

En dicha categoría también suma cuatro dobles y 24 hits en total con 93 turnos consumidos, para un average de .258, aunque su porcentaje de slugging es de un elevado .688, con 28 impulsadas y 19 anotadas en 26 compromisos.