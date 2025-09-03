MLB: Junior Caminero se une a estas estrellas latinas en este departamento ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los dominicanos más destacados en lo que va de la temporada 2025 es, sin lugar a dudas, el tercera base de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero. Su producción ofensiva ha marcado una nueva historia no solo en su organización, sino en los libros de prestigioso deporte.

El pelotero de 22 años se encuentra en su primera temporada completa en las Grandes Ligas y ya se está posicionando como uno de los nuevos talentos generacionales. Antes de la jornada de este miércoles 3 de septiembre, registra 40 cuadrangulares y más de 100 carreras impulsadas; antes de cumplir 23 años, lo coloca en una élite histórica.

Para entender su impacto en la Gran Carpa, en los últimos 25 años, solo tres peloteros han alcanzado ese nivel y lo más impresionante es que los tres son latinos y ya son figuras importantes en sus equipos.

Junior Caminero a la altura de Acuña y Guerrero Jr.

Los que conforman esta lista son: Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta en 2019, Vladimir Guerrero Jr. con los Blue Jays en 2021 y, ahora, Junior Caminero en 2025 con los Rays de Tampa Bay.

Este selecto grupo refleja la combinación de talento natural, disciplina en el plato y madurez competitiva que suele ser difícil de ver en jugadores tan jóvenes a este nivel. La presencia de Caminero para los Rays puede ser el comienzo de una nueva estrella a la que pueden crear su futuro.

Finalmente, Junior Caminero tiene todas las herramientas necesarias para culminar una de las temporadas ofensivas más históricas para un pelotero de los Rays de Tampa Bay en el mejor béisbol del mundo.