Él es Maxx Morando, el prometido de la estrella Miley Cyrus

En plena alfombra roja del estreno de “Avatar: Fire and Ash” el pasado 1 de diciembre, la cantante Miley Cyrus revolucionó al mundo tras aparecer con su pareja, Maxx Morando, con un detalle que captó la atención de todos.

¿El detalle? Un lujoso anillo de diamante en su dedo anular izquierdo que acaparó más de un flash en el evento.

El anillo no es cualquier pieza, pues, está diseñado a medida por la reconocida joyera Jacquie Aiche, tiene un diamante de corte cojín engastado sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, la elección perfecta para una estrella del pop que siempre desafía lo convencional.

Así empezó la historia entre Miley Cyrus y Maxx Morando

La historia romántica de Miley y Maxx comenzó con una cita a ciegas en 2021. Según la cantante, fue algo inesperado, pero lo que parecía un “experimento” de cita terminó convirtiéndose en un vínculo fuerte que creció con el tiempo.

Aunque su relación empezó discretamente, poco a poco se volvió más pública siendo visto en desfiles de moda y hasta en conciertos o eventos de alto perfil. Maxx, baterista de la banda Liily y colaborador creativo de Cyrus, pasó de ser el novio detrás del escenario a su pareja en el centro del foco mediático.

Una mágica conexión

Su conexión va más allá del romance. Maxx ha trabajado junto a Miley en varios de sus proyectos musicales, incluyendo su álbum de 2023 “Endless Summer Vacation” y su más reciente obra visual “Something Beautiful” (2025).

Miley misma ha confesado que Morando no solo la inspira, sino que le recuerda la importancia de alguien que te respeta, te entiende y te deja ser tú. Esa sinceridad, combinada con talento y amistad, parece ser la base de este nuevo capítulo.

¿Quién es Maxx Morando?

Maxx Morando es un músico estadounidense, principalmente conocido por ser el baterista de la banda de rock con sede en Los Ángeles Liily. Anteriormente, formó parte de la banda The Regrettes entre 2015 y 2018.

Maxx y Miley no solo compartieron vida, también colaboran en lo profesional. Él ha coescrito y co-producido varias canciones de Miley, incluyendo “Handstand” y “Violet Chemistry” en su álbum de 2023, así como trabajos en su más reciente disco.