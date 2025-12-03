Lanfranco Dettori: El jinete estrella confirma su debut en Suramérica

Suscríbete a nuestros canales

El legendario Lanfranco "Frankie" Dettori ha concretado su gira de despedida en América del Sur. Luego de que el "jinete volador" anunciara su retiro de las pistas en el mes de octubre a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), dejó abierta la posibilidad de un tour final que culminaría su brillante carrera en el subcontinente.

En principio, Dettori había mencionado a Argentina, Chile y Uruguay como los posibles destinos para su adiós. Una vez cumplido su compromiso en la recién disputada Breeders' Cup celebrada en el óvalo de Santa Anita, donde el astro no logró la victoria en sus cinco participaciones, el plan se reactivó.

La campaña del italiano en Estados Unidos se resume en cifras extraordinarias: 195 victorias en 1.328 actuaciones, con ganancias que superan los 60 millones de dólares. En su palmarés destacan 97 Stakes, de los cuales 76 fueron de Grado.

Las Palabras del Retiro en EE. UU.

En aquel momento, Dettori (de 54 años) manifestó su satisfacción por su trayectoria en Norteamérica:

"Todavía no he llegado al final absoluto, pero he llegado al final en Estados Unidos. Ha sido un viaje tremendo en los últimos dos años y estoy feliz de haber elegido este día para parar... Todavía me siento un poco insensible, ha sido bueno y he terminado en Estados Unidos. Lo he pasado bien."

La Confirmación del Itinerario: Habló para el sitio web Turf Diario

"Tengo los mejores recuerdos de mi visita anterior, y hace mucho tiempo que me estaban buscando para correr en Sudamérica, pero por mis compromisos no podía concretarlo. Ahora creí que era el tiempo de intentar devolver ese cariño con una gira de despedida y que lo estemos a punto de concretar, significa muchísimo para mí. Estoy ansioso de estar allí, de darle lo mejor de mí al público y de poder agradecerles con esta gira todo el amor que me hicieron sentir en todo momento", contó Dettori al sitio web Turf Diario, entusiasmado al máximo con lo que será su último gran baile.

El Sueño se Concreta en San Isidro

Tal sueño se hizo realidad esta mañana, cuando el propio jinete publicó un video donde confirmaba su participación en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Este clásico, el más importante y antiguo de la hípica argentina, se disputará el 13 de diciembre en el óvalo de San Isidro en recorrido de 2.400 metros pista de grama, lo que da inicio oficial a la emocionante despedida de Dettori en el continente.