Christina Aguilera se aventura en el mundo navideño con su nuevo tema

La estrella del pop Christina Aguilera, dio el pistoletazo de salida a la temporada navideña con todo el glamour y el pasado 26 de noviembre lanzó su nuevo sencillo navideño “My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)” acompañado de un video grabado frente a la Torre Eiffel, en París.

El videoclip disponible en YouTube muestra a Aguilera cantando y bailando sobre una plataforma rodeada de árboles iluminados, acompañada por una orquesta de cámara y un cuerpo de bailarines vestidos de blanco, mientras la icónica torre sirve de fondo festivo.

La Navidad en París con Christina Aguilera

Este lanzamiento no es casualidad, pues, representa el primero de los pasos hacia su film-concierto navideño, que celebrará el 25.º aniversario de su álbum festivo My Kind of Christmas (2000).

El especial, dirigido por el ganador del Emmy Sam Wrench, se proyectará en cines de Estados Unidos los días 14 y 21 de diciembre, en más de 700 salas.

La propuesta incluye actuaciones frente a una audiencia íntima de 250 invitados, en una terraza parisina con la Torre Eiffel transformada en un gigante árbol de Navidad.

Además del sencillo nuevo, la producción promete versiones reinventadas de clásicos navideños y algunos de los himnos más reconocidos de Aguilera, junto a una ambientación visual que enamorará al público.

Un espectáculo moderno

“My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)” rescata con un toque contemporáneo esa nostalgia navideña. La elección de París como escenario no es trivial, ya que, la ciudad europea aporta un aire de romanticismo y sofisticación que refuerza el tono festivo y global del proyecto.

Al mismo tiempo, esta apuesta demuestra que Christina Aguilera no se conforma con lanzar una canción más y quiere ofrecer una experiencia completa visual, emocional y cinematográfica que marque la Navidad 2025.

“Estoy tan emocionada de compartir esta canción contigo... y todavía pueden conseguir sus entradas para ver mi nuevo especial de Navidad en cines!! 14 y 21 de diciembre salud por difundir la alegría”, escribió la artista en su Instagram.