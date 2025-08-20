Christina Aguilera paraliza las redes con traje de baño rojo ¡Una belleza!

Suscríbete a nuestros canales

Christina Aguilera, sabe muy bien como encender las redes sociales, con la belleza que se gasta a los 44 años. Y es que, la intérprete de grandes éxitos como “Ven conmigo”, ha posteado un carrusel de imágenes luciendo fantástica con un bañador de dos piezas en color rojo.

Puro sabor

A bordo de un carrito de helados, la artista ha deslumbrado a sus 10,3 millones de seguidores en Instagram, posando con lentes, gorra, pantalón de jean y tacones. Una sesión de fotos que deja al descubierto la diversidad e irreverencia de la ganadora del Premio Billboard de la Música Latina.

La cantante de raíces ecuatorianas, luce el bañador alto rojo pasión y detalles en blanco, posando totalmente recostada del carrito de helados. Un trabajo impecable con toque moderno y sensual, que confirma la buena silueta que tiene.

Recordemos que desde hace algunos años la madre de dos pequeños llamados Max y Summer, es blanco de especulaciones por su pérdida de peso, con un cambio bastante drástico a como lució hace algunos años.

Hasta el momento el carrusel de imágenes acumula 217 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores por todo el mundo, al verla lucir tan radiante y conforme con sus curvas.

Tema del peso

Rumores dicen que la famosa utilizó diversos productos para poder lucir delgada como Ozempic, que la hicieron rebajar mucho. Mientras que otros especulan que todo se trató de una dieta estricta que realizó Aguilera, implementando frutas, verduras y vegetales.