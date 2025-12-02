Fútbol Español

LaLiga: Dani Olmo marcó este golazo al Atlético de Madrid

Barcelona llegó a este partido como líder del torneo con un registro de 34 puntos

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 05:36 pm
El FC Barcelona y Atlético de Madrid siguen en un duelo frenético en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. El encuentro ahora sonríe a los culés después de tomar ventaja con un tanto de Dani Olmo.

El español aprovechó una serie de esfuerzos en la presión en la frontal del área colchonera y cazó un balón suelto para de zurda cruzarla en la valla defendida por el guardameta Jan Oblak al minuto 65'.

Anteriormente en el compromiso los visitantes iniciaron arriba en el marcador con tanto de Alex Baena al 19', luego lo igualó Raphinha al 26', dejando ese empate parcial todo el primer tiempo,

 

