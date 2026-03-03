WBC

WBC: Maikel García impulsa la primera carrera de Venezuela

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 07:38 pm

El combinado nacional se mide a los Astros de Houston en su primer juego de exhibición

La Selección de Venezuela afronta su primer juego de exhibición con miras al Clásico Mundial de Beisbol 2026. En este compromiso que se desarrolla en el CACTI Park de West Palm Beach, Maikel García se encargó de inaugurar el marcador ante los Astros de Houston.

Maikel ya se activó con el madero

Luego de un primer inning que se resolvió por la vía rápida, el elenco venezolano atacó en el inicio del segundo con dos buenos batazos. Wilyer Abreu abrió las acciones con un largo triple por el jardín derecho, lo que dejó un buen escenario para el Barrendero.

Y es que Maikel García, en cuenta completa, pegó un sencillo con una línea fuerte hacia el jardín central, inaugurando de esa manera el marcador en favor de Venezuela.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Martes 03 de Marzo de 2026
