Copa del Rey: ¿Le dice adiós a Griezmann? Esto dice Diego Simeone tras el avance a la final del Atlético

El Atlético de Madrid selló su pase nuevamente, después de mucho tiempo, a una final de la Copa del Rey, aunque fueron goleados en el choque de vuelta y su entrenador, Diego Simeone, dio detalles en la rueda de prensa tras el resultado de la llave de semis.

Los "Colchoneros" cayeron este martes 3-0 en el Campo Nou contra el Barcelona, sin embargo, en el global se quedaron con la mejor parte motivado a un resultado de 4-3 a favor y ahora buscarán su undécimo título en este torneo.

Esto dice Diego Simeone tras el avance a la final del Atlético de Madrid:

Lo primero que hizo el "Cholo", fue citar el desafío de ida, tratando de justificar y obviar lo ocurrido en la vuelta, donde su club no tuvo ninguna chance de peligro de cara al arco de Joan García.

"Yo me iría, para el primer partido, donde hicimos un primer tiempo extraordinario. Me fui enojado después de ese juego porque pudimos haber hecho un gol más", destacó Simeone, consciente que un 4-0 podría no ser suficiente ante un rival como el Barca.

A eso añadió, que los rivales aprovecharon más las desatenciones aéreas de su equipo que la creación de su propio juego ofensivo y señaló que la afición merecía una nueva final en este evento. "Nuestra gente necesitaba una final y vamos a ponerlo todo para darles lo que quieren".

¿Diego Simeone se despide de Antonie Griezmann?

Es del conocimiento público, que el experimentado francés Antoine Griezmann, quien disputó todo el duelo este martes con el Atlético, tiene una oferta, para irse a la MLS con el Orlando City, lo que lo dejaría fuera del juego decisivo con el club español.

Ante esa posible salida del delantero, Simeone también se manifestó. "Ojalá que Griezmann juegue la final el 18 de abril, se la merece. Lo quiero mucho y ojalá pueda jugar esa final", concluyó.