Alicia Machado confiesa por qué no quiso casarse con el padre de su hija

A Alicia Machado se la ha conocido diversos amores a lo largo de su carrera artística como Ricardo Arjona, Bob Abreu y Luis Miguel, pero nunca ha llegado al altar. En una reciente entrevista la Miss Universo contó que hubo una ocasión que se casaría, pero lo rechazó por una importante razón.

Alicia habla del matrimonio

En una entrevista con Karen Carreno, la modelo y actriz contó que tenía todo organizado para la boda. Pero, todo cambió con un examen que se realizó el cual arrojó que estaba embarazada de su hija Dinorah.

La noticia hizo que tomara una decisión muy importante, de no querer casarse estando en la dulce espera de su primogénita.

“Recuerdo que llegué y hablé con el papá de mi hija, teníamos todo para casarnos y yo dije ‘No me voy a casar embarazada, con vestido de novia embarazada, no, jamás. Y así pasó el tiempo y hasta ahora ya es 17 años”, expresó en la conversación.

Las palabras dejaron al público impactado ya que la protagonista de la novela “Samantha”, jamás había mencionado su amor con el hombre de quién se conocen muy pocos detalles.

Rumores en los medios

Por muchos años en los medios corre información de qué la Miss Venezuela 1995, sostuvo una relación con el narcotraficante José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, con quien su hija ha sido muy ligada.

Sin embargo, Alicia ha dejado muy en claro en diversas entrevistas que su pequeña es fruto del amor que sostuvo con el empresario mexicano Rafael Hernández Linares.

“He cazado a varios millonarios. Pero, soy una mujer libre como el viento, por eso nunca me he casado. El padre de mi hija que es el hombre más importante de mi vida y mi papá”, aseveró hace tiempo en una entrevista.