Mychel Sánchez termina la jornada con un Grand Slam al ganar un Stakes

Mychel Sánchez, obtuvo otra jornada pletórica este martes 3 de marzo, en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, tras conseguir otro Hat Trick en su carrera profesional en Estados Unidos que se extiende desde 2013.

La jornada de este martes el circuito estadounidense programo diez carreras en la que incluyó el Main Line Stakes y el City of Brotherly Love Stakes, ambas valoradas en $75,000 cada uno. Sánchez, firmó seis montas y consiguió tes victorias.

Parx Racing: Mychel Sánchez ganó tres de seis compromisos

La primera de las visitas de Mychel Sánchez al paddock de ganadores, llegó en la primera prueba de la programación del martes en Park Racing, en un Claiming de $26,000 en recorrido de 1.650 metros en pista fangosa, donde ganó con Waldrip, un pensionado del trainer Jamie Ness, con un tiempo oficial de 1:45.77 y un dividendo de $5,20 a ganador, $3,00 el place, y $2,40 el show.

Acto seguido en la segunda de la jornada se quedó con un Starter Optional Claiming de $26,000, en distancia de 1.300 metros, Sánchez triunfó con Saint Ephrem, del trainer Michael Pino, con un tiempo oficial de 1:18.51, el cual generó un dividendo de $8,60 a ganador.

Por último, Mychel Sánchez completó el primer triplete de la semana, en la cuarta carrera, en un Claiming de $26,000 con el ejemplar Cocktail Humor, del entrenador Jamie Ness, el cual hizo un tiempo oficial de 1:11.87 para 1.200 metros y pagó en la taquilla $3,20 a ganador.

En la décima de la tarde, el criollo completó la jornada con su triunfo en el City of Brotherly Love Stakes de $75.000 con el ejemplar Red Zone Runner, pensionado del trainer Hugo Padilla, el cual pagó un dividendo de $3.80 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la carrera y un tiempo oficial de 1:46.67 para los 1.700 metros en arena.

Con estos triunfos, Sánchez llegó a 36 victorias en el 2026, y acumula 1,866 victorias de por vida en Estados Unidos. El jockey zuliano regresa para este miércoles con ocho montas para una cartelera de 11 competencias, que inicia a la 1:05p.m. hora venezolana.