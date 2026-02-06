Hipismo

Rumbo a las dos mil victorias: Mychel Sánchez logró triplete ganador en Laurel Park

El joven jinete venezolano líder en el circuito de Filadelfia avanza en su carrera

Darwin Dumont
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 08:48 am
Rumbo a las dos mil victorias: Mychel Sánchez logró triplete ganador en Laurel Park
Este jueves 5 de febrero se realizó la última jornada hípica en el hipódromo de Laurel Park, como parte del mitin invernal en Laurel Park en los Estados Unidos en Norteamérica. En la cual el jinete zuliano firmó cinco montas para tres triunfos y conseguir un total 20 victorias en la temporada y 1,853 de por vida rumbo a las dos mil en su carrera.

El jockey venezolano Mychel Sánchez, ganó la primera carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la tercera y séptima de la jornada para coronar el “triplete” del día.

Mychel Sánchez inició con el triunfo en la primera del programa a bordo de Who’s the King, presentado por Jamie Ness, el cual registró un tiempo de 1:38,33 para los 1.600 metros, para arrojar un dividendo de $5,00 a ganador, $3,00 el place y $2,40 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la tercera carrera en el lomo de Duration, ensillada por Michael Pino. El ganador detuvo el crono en 1:25,68 exactos para 1,400 metros. Pagó un dividendo de $2.40 a ganador, $2,10 el place y $2,10 el Show.

Mychael Sánchez, consiguió el “Hat-tricks” por intermedio del ejemplar Gordian Knot, ganadora de un Allowance Optional Claiming de $57.000 en la séptima carrera de la jornada establecida en Laurel Park. Este linajudo corredor abonó $6,60 a ganador y dejó crono de 1:25,44 para 1.400 metros en pista de arena.

