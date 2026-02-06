Jean Gregor Briceño triunfa en Laurel Park y cierra la jornada del jueves

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Jean Gregor Briceño conquistó la victoria en el cierre de la cartelera este jueves en Laurel Park. Aunque el fusta Mychel Sánchez destacó con tres triunfos, Briceño selló la novena competencia para redondear una tarde productiva para la delegación venezolana en Maryland.

El óvalo de Laurel Park celebró este 5 de febrero una jornada de nueve carreras. En el evento estelar de cierre, un Claiming de $22.500 sobre 1.700 metros, el ejemplar Dats My Pharaoh obtuvo el primer lugar. El purasangre contó con la preparación de Brandon McFarlane y la conducción de Jean Gregor Briceño.

Detalles de la carrera y dividendos

El ganador cronometró los siguientes parciales:

400 metros: 24.74

24.74 800 metros: 50.97

50.97 1.200 metros: 1:17.40

1:17.40 Milla: 1:42.89

1:42.89 Tiempo total (1.700m): 1:49.46 (remate de 6.57 en los últimos 100 metros).

Dats My Pharaoh abonó dividendos de $3.60, $2.60 y $2.10. El ejemplar es hijo del Triple Coronado American Pharoah en Crafty’s Dream por Bodemeister. Con este éxito, suma dos victorias tras 20 actuaciones oficiales.

Estadísticas y próximos compromisos

Para Jean Gregor Briceño, este triunfo representó su segunda foto del año tras nueve montas realizadas. Además, alcanzó las 129 victorias de por vida en los Estados Unidos.

El látigo venezolano mantiene el ritmo este viernes con dos compromisos en el mismo recinto: