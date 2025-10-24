¡Tremendo batacazo! Jean Gregor Briceño se lució con senda victoria de $70 a ganador en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 24 de octubre, en el hipódromo Laurel Park en Maryland, se celebró una jornada con once carreras sin corte selectivo. En ella, el jinete venezolano Jean Gregor Briceño firmó dos compromisos de monta y demostró su mejor condición al visitar el parque de vencedores con un ejemplar que fue la sorpresa del día.

Laurel Park: Jean Gregor Briceño metió una sorpresa

La reunió de este viernes el hipódromo Laurel Park, desarrolló un programa de once carreras en la cual Jean Gregor Briceño, se adjudicó la cuarta carrera de la jornada con el ejemplar Shenadoah Sunrise, que significó el batacazo de la jornada con un pago de $73.40 a ganador, $18.60 a placé y $6.60 a show. Este ejemplar fue presentado por Milan Milosevic.

Shenadoah Sunrise, una potra de dos años realizó su estreno en la presenta jornada. Propiedad de Rodney Hocker, esta hija de Engage en Success At Sunup por Successfulappeal. Esta dos añera fue adquiera por $20.000 en las subastas de Mayo en la Fasig-Tipton Midlantic para ejemplares en entrenamientos 2025.

Jean Gregor Briceño, con esta victoria llega a 31 en la temporada y 117 de por vida en Estados Unidos. El jinete venezolano tendrá cinco compromisos de monta para la jornada de este sábado y cinco más para la jornada del domingo en Laurel Park.