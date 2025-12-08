¡RÉCORD HISTÓRICO! Una entrada "extremadamente rara" del Derby de Kentucky de 1919 alcanza $35,000 en eBay

Suscríbete a nuestros canales

Una simple entrada de admisión general para el Derby de Kentucky de 1919 se ha convertido en una pieza de coleccionista de valor incalculable. El boleto, testigo de la victoria del legendario Sir Barton —el primer caballo en ganar la codiciada Triple Corona—, se vendió por la asombrosa cifra de 35,000 dólares en una subasta de eBay el pasado 3 de diciembre.

Expertos en autenticación de recuerdos deportivos calificaron el hallazgo como excepcional. Matt Fuller, jefe de autenticación de entradas de Professional Sports Authenticator, confirmó a cllct.com la escasez del artículo: "Es extremadamente rara. Solo había visto dos entradas del Derby de Kentucky de 1919 en mi carrera".

Esa 45.ª edición del Derby de Kentucky se disputó ante una multitud de 50,000 aficionados, pero pocos de esos boletos sobrevivieron al paso del siglo con tal integridad.

El precio de venta de $35,000 se quedó a solo $10,000 del récord absoluto para una entrada del Derby. Según el sitio web especializado cllct.com, el récord actual lo ostenta un boleto de la edición de 1937 —ganada por War Admiral, otro campeón de la Triple Corona—, que se vendió por $45,600.

Información de : Paulick Report