Al galope: Zany gana el Demoiselle Stakes (G2) y asegura los 10 puntos para el Kentucky Oaks

Una de las dos carreras preparatorias para el Derby de Kentucky se llevó a cabo este sábado 06 de diciembre en Aqueduct Racetrack, la cual se disputó a la altura de la tercera competencia, el Demoiselle Stakes (G2), reservada para potrancas de dos años, 9 furlones (1.800 metros) en pista de arena más un premio a repartir de 250 mil dólares. La ganadora de este Graded Stakes sumará 10 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks para el año 2026.

Zany: Triunfo Irad Ortíz Jr. Camino al Kentucky Derby

De las seis corredoras que formaron parte de la nómina, la que se llevó el triunfo fue para la dosañera Zany (número 3), la cual fue conducida por la “Máquina” Irad Ortíz Jr., y presentada por Todd Pletcher.

Al momento de darse la partida, la pupila de Pletcher salió rápidamente junto Shilling (número 2) a dominar la selectiva y entre ellas marcaron los parciales 24’’05 para 400, 48’’16 para 800 y los 1.200 metros en 1:12’’46.

En la recta final, la conducida por el estelar Ortíz Jr pasó a liderar la carrera para así llegar a la meta con ventaja de 8 1/2 cuerpos mientras que el resto de los parciales quedaron en 1:37’’69 para la milla y en 1:50’’55 para el recorrido de 1.800 metros.

Zany es una hija del triplecoronado norteamericano American Pharoah en Mo’ Green por Midnight Lute consiguió su segunda victoria de forma consecutiva, al mismo tiempo fue una de las favoritas, por lo que abonó un dividendo de $3,50 a ganador, $2,32 el placé y $2,10 el show.

Puntuación de Clasificación: Kentucky Oaks 2026

Con este triunfo la dosañera Zany suma los primeros 10 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks, seguido de Jumping the Gun con 5 puntos, Concurrently con 3 puntos, Shilling con 2 puntos y cierra con Believable Cherokee Nation con 1 punto.