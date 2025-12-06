En final cerrado: Bishops Bay con Flavien Prat se impone el Cigar Mile H.(G2)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el Hipódromo de Aqueduct desarrolló una importante jornada con una programación de 11 competencias que incluyeron seis pruebas selectivas.

Aqueduct: Cigar Mile Handicap (G2) Datos Hípicos

A la altura de la décima carrera se disputó una de las mencionadas selectivas como lo fue el Cigar Mile Handicap (G2), reservada para ejemplares de tres y más años, en distancia de la milla en pista de arena más un premio a repartir de $500.000.

En principio la nómina era de siete participantes, pero en vista que a última hora retiraron al zaino Doc Sullivan (número 1), ahora el listado quedó con seis competidores inscritos.

El ganador fue para el castaño cincoañero Bishops Bay (número 7), con la monta del ganador del Eclipse Award 2025, Flavien Prat y presentado por el reconocido Brad Cox que, desde el momento de la partida y durante todo el recorrido se fajó en la pelea junto con el tresañero Mika (número 2).

Sin embargo, el pupilo de Cox en los metros finales accedió en velocidad para pasar al puntero Mika y así cruzar al espejo en total ganancia, con parciales de 23’’10 para 400; 45’’72 para 800; los 1.200 en 1:09’’63, luego los 1.400 en 1:21’’74 para detener el crono en 1:34’’62 para la milla.

Bishops Bay es un producto del recordado semental Uncle Mo en Catch My Drift por Pioneerof The Nile, logró novena victoria para 13 presentaciones, al mismo tiempo fue el favorito para este Graded Stakes, por lo que abonó un dividendo de $4,40 a ganador, $2,58 el placé y $2,10 el show.

Resultados: Campaña Estados Unidos

Con esta victoria el jockey francés Prat logra su 293 victoria de la temporada y la 2.160 de por vida en la Unión Americana. También logró 44 graded stakes ganados en este 2025, pues también consiguió la victoria en el Remsen Stakes (G2) con el potro dosañero Paladín y disputado en el óvalo de Nueva York, pues era una de las clasificatorias para el Kentucky Derby (G1).

Por su parte, para el trainer Cox, suma 265 triunfos para la presente temporada 2025 y la 2.741 laurel en su carrera profesional en el país del Norte.

Asimismo, con la victoria de este Graded Stakes llega a 27 victorias en pruebas selectivas en lo que va del año.